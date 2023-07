LA DOMITIENNE BALADES EN NATURE Vendres, 5 juillet 2023, Vendres.

Vendres,Hérault

Découvrir les espaces naturels de Vendres-Plage avec un garde du littoral, c’est ce que propose La Domitienne tous les mercredis matin de 9 h à 11 h 30 jusqu’à la fin du mois d’août. Une balade à pied, afin d’observer la flore et les très nombreuses espèces animales de l’étang..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

Vendres 34350 Hérault Occitanie



Discover the natural spaces of Vendres-Plage with a coastguard, as offered by La Domitienne every Wednesday morning from 9 to 11.30 am until the end of August. A walking tour to observe the flora and numerous animal species of the pond.

Todos los miércoles por la mañana, de 9.00 a 11.30 h, hasta finales de agosto, La Domitienne le invita a descubrir los espacios naturales de Vendres-Plage con un guardacostas. Un paseo para observar la flora y la fauna del lago.

Die Naturräume von Vendres-Plage mit einem Küstenwächter zu entdecken, das bietet La Domitienne bis Ende August jeden Mittwochmorgen von 9 bis 11.30 Uhr an. Ein Spaziergang, um die Flora und die zahlreichen Tierarten des Teichs zu beobachten.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT LA DOMITIENNE