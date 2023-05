VENDRES’DI, 26 mai 2023, Vendres.

Vendres,Hérault

Avec les beaux jours, les Vendres’di sont de retour !

PRÉSENTATION DE L’AFFICHE DE LA FÉRIA !

Soirée festive au centre du village, sur la grande promenade, vendredi 26 mai à 19h30 (Place du 14 juillet) !

Animation musicale avec le groupe No Name..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . .

Vendres 34350 Hérault Occitanie



With the beautiful days, the Vendres’di are back !

PRESENTATION OF THE POSTER OF THE FÉRIA !

Festive evening in the center of the village, on the large promenade, Friday May 26 at 7:30 pm (Place du 14 juillet)!

Musical entertainment with the group No Name.

Con los días bonitos, ¡vuelven los Vendres’di!

¡PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA FÉRIA!

Velada festiva en el centro del pueblo, en el paseo principal, ¡viernes 26 de mayo a las 19.30 h (Place du 14 juillet)!

Animación musical con el grupo No Name.

Mit den schönen Tagen sind auch die Vendres’di wieder da!

VORSTELLUNG DES PLAKATS FÜR DIE FÉRIA!

Festlicher Abend im Zentrum des Dorfes, auf der großen Promenade, am Freitag, den 26. Mai um 19.30 Uhr (Place du 14 juillet)!

Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe No Name.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT LA DOMITIENNE