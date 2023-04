ANIMATION EN LITTORAL, 13 mai 2023, Vendres.

Partez à la découverte des laisses de mer et du cordon dunaire, riches en biodiversité mais méconnus..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

Vendres 34350 Hérault Occitanie



Go and discover the sea leashes and the dune cordon, rich in biodiversity but unknown.

Vaya a descubrir las dunas y el cinturón dunar, ricos en biodiversidad pero poco conocidos.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und erkunden Sie die Seegraswiesen und die Dünenkette, die reich an biologischer Vielfalt, aber wenig bekannt sind.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT LA DOMITIENNE