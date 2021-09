Vendres Domaine de la Yole Hérault, Vendres Devenez Vendangeur d’Un Jour au domaine de la Yole (Vendres) le 18 septembre Domaine de la Yole Vendres Catégories d’évènement: Hérault

Devenez Vendangeur d’Un Jour au domaine de la Yole (Vendres) le 18 septembre Domaine de la Yole, 18 septembre 2021 09:00, Vendres. Samedi 18 septembre, 09h00 Sur place 55€ / pers. – 25€ / enfant moins de 18 ans – Tarifs de groupe 06 07 33 00 18, david@wisud.com, https://www.wisud.com/produits/vendangeur-jour-herault-la-yole Le 18 septembre, devenez Vendangeur d’Un Jour au Domaine de la Yole à Vendres Le Domaine de la Yole situé à Vendres, non loin de la mer et de l’étang de Vendres, vous propose une matinée d’immersion au cœur du vignoble pour vivre au rythme des vendanges. En petit groupe, accueilli(e) par le vigneron, vous apprendrez les rudiments du maniement du sécateur et comment choisir les grappes qui seront destinées à l’élaboration du vin. Après avoir rempli quelques seaux de grains bien mûrs, vous partirez à la découverte de la vinification en parcourant la cave et en suivant le parcours du raisin et de toutes les étapes de la vinification, jusqu’à la dégustation des cuvées du domaine pour apprécier le savoir-faire du vigneron. Vous partagerez ensuite le fameux repas du vendangeur dans une ambiance conviviale et authentique. Une matinée riche et créatrice de souvenirs qui vous fera apprécier le vin différemment. **************************** Min. : 8 participants

Max : 15 participants

Age minimum : 10 ans Tarifs : 55€ / pers.

25€ / enfant moins de 18 ans

Tarifs de groupe Comprend : Matinée de vendanges, visite, dégustation et repas du vendangeur Réservations : WISUD – 06 07 33 00 18

david@wisud.com

Réservations : WISUD – 06 07 33 00 18
david@wisud.com
https://www.wisud.com/produits/vendangeur-jour-herault-la-yole

