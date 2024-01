LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE JEUX DE SOCIÉTÉ Vendres, samedi 10 février 2024.

LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE JEUX DE SOCIÉTÉ Vendres Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 12:00:00

Le monde des jeux de plateau, des cartes et des stratégies s’ouvre à vous. Clément, passionné de jeux de société, vous guidera à travers différentes parties et règles afin de vous permettre de vivre une compétition intense ! Que vous soyez débutant ou joueur aguerri, cette matinée de jeux de société avec Clément vous promet des moments de rire, de défis et de souvenirs partagés.

Rue des Lavoirs

Vendres 34350 Hérault Occitanie mediatheque.vendres@ladomitienne.com



