Méru Oise Méru Les Vendredis gratuits sont de retour cet été au musée !

Du 9 juillet au 27 août, profitez de l’entrée gratuite du musée et de l’exposition temporaire tous les vendredis après-midis

– Atelier Land Art : 23 juillet et 13 août

– Atelier Cabinet de curiosités : 6 août

