Vendredis festifs Masevaux-Niederbruck, 8 juillet 2022

Vendredis festifs Masevaux-Niederbruck

2022-07-08 – 2022-07-08

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

L’association des Commerçants et Artisans de Masevaux et de la Vallée de la Doller vous proposent de vous retrouver à Masevaux pour les Vendredis Festifs édition 2022.

Les vendredis 8 et 22 juillet 2022 ainsi que les vendredis 5 et 19 août 2022 de 17h à 21h, nous vous donnons rendez-vous pour une ouverture nocturne des commerces, des animations musicales, des animations pour enfants, ainsi que des stands d’artisans locaux aux six coins du centre-ville (place Gayardon, Placette Ringenbach, place Clémenceau, rue du Général de Gaulle, placette des Tanneurs ainsi que sur la place des Alliés).

+33 3 89 82 40 14

Masevaux-Niederbruck

