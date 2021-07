Mauléon Mauléon Deux-Sèvres, Mauléon Vendredis du Patrimoine – Le Temple Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Vendredis du Patrimoine – Le Temple Mauléon, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Mauléon. Vendredis du Patrimoine – Le Temple 2021-07-30 – 2021-07-30 Place de la mairie LE TEMPLE

Vendredi du Patrimoine sur la commune du Temple pour la découverte des énergies. Rendez-vous place de la mairie à 18h. Cette visite se clôturera par un rafraîchissement !

Mauléon Place de la mairie LE TEMPLE 44.88337#-0.99067

