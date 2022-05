Vendredis de l’été Pontrieux, 29 juillet 2022, Pontrieux.

Vendredis de l’été Pontrieux

2022-07-29 – 2022-07-29

Pontrieux Côtes d’Armor Pontrieux

Au programme : marché nocturne d’artisanat d’art et de producteurs locaux et concerts gratuits (Poupette et Paco, Linkwood, Bacano). Ambiance familiale, restauration et buvette sur place.

comiteanimationpontrieux@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100080468678220

Pontrieux

