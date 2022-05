vendredis de l’été Pontrieux, 5 août 2022, Pontrieux.

Concerts gratuits et marché nocturne de créateurs producteurs locaux et artisanat d’art. Venez découvrir dans un cadre de charme notre petite Venise bretonne avec ses lavoirs et passer une soirée de folie .entrée gratuite restauration et buvette sur place.Au programme de la soirée accoustic ladyland folk Maracujah regnroll les petits yeux swing français alternatif.

comiteanimationpontrieux@gmail.com

