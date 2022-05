vendredis de l’été Pontrieux, 22 juillet 2022, Pontrieux.

Concerts gratuits et marché producteurs artisanat d’art et créateurs locaux. Venez découvrir dans un cadre idéal la petite Venise bretonne notre cité Pontrieux. sur le parking de la passerelle cet évènement familial est entièrement accessible gratuitement et ouvert à tous, avec buvette et restauration sur place. a l’affiche pierrot soleil folk rock Mathieu Crochemore et Marion Thomas jazz Francis Vial Blackduck reprises

