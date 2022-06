Vendredis de l’été, 29 juillet 2022, .

Vendredis de l’été

2022-07-29 – 2022-07-29

Concerts gratuits et marché nocturne de créateurs producteur locaux et artisanat d’art. Venez découvrir notre Venise bretonne avec ses lavoirs et passer une soirée dans un cadre idéale et familiale.restauration et buvette sur place.Au programme Poupette et Paco avec des reprises linkwood celtique traditionnel irlandais et bacano salsa cumbia.une soirée caliente.

Concerts gratuits et marché nocturne de créateurs producteur locaux et artisanat d’art. Venez découvrir notre Venise bretonne avec ses lavoirs et passer une soirée dans un cadre idéale et familiale.restauration et buvette sur place.Au programme Poupette et Paco avec des reprises linkwood celtique traditionnel irlandais et bacano salsa cumbia.une soirée caliente.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par