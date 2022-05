Vendredis de l’été, 22 juillet 2022, .

Vendredis de l’été

2022-07-22 – 2022-07-22

Au programme : marché nocturne d’artisanat d’art et de producteurs locaux et concerts gratuits (Pierrot Soleil, Mathieu Crochemore et Marion Thomas et Francis Vial). Ambiance familiale, restauration et buvette sur place.

