du vendredi 11 mars au vendredi 8 avril à Eglise St Jean Bosco

Le groupe qui a préparé le chemin du carême vous propose et vous invite aux « Vendredis de Carême » chaque vendredi à partir du 11 Mars 2022 à 20h00 par le partage biblique de l’évangile du dimanche, à vivre en petit groupe, à la paroisse comme chemin de carême. Allons ensemble à la source Eglise St Jean Bosco 79 Rue Alexandre Dumas 75020 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T21:00:00;2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T21:00:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T21:00:00;2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T21:00:00;2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:00:00

