Vendredis culturels Châteaumeillant Châteaumeillant Catégories d’évènement: Châteaumeillant

Cher

Vendredis culturels Châteaumeillant, 11 mars 2022, Châteaumeillant. Vendredis culturels Châteaumeillant

2022-03-11 – 2022-03-11

Châteaumeillant Cher Châteaumeillant Dans le cadre des vendredis culturels la compagnie de théâtre d’Orsennes “Les Chapeaux Verts” présente “Du sang dans le potage” une comédie de Georges Contamin. Réservation au 06.48.89.72.90 Dans le cadre des vendredis culturels la compagnie de théâtre d’Orsennes “Les Chapeaux Verts” présente “Du sang dans le potage” une comédie de Georges Contamin. Réservation au 06.48.89.72.90 +33 6 48 89 72 90 Dans le cadre des vendredis culturels la compagnie de théâtre d’Orsennes “Les Chapeaux Verts” présente “Du sang dans le potage” une comédie de Georges Contamin. Réservation au 06.48.89.72.90 acptc

Châteaumeillant

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Châteaumeillant, Cher Autres Lieu Châteaumeillant Adresse Ville Châteaumeillant lieuville Châteaumeillant Departement Cher

Châteaumeillant Châteaumeillant Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaumeillant/

Vendredis culturels Châteaumeillant 2022-03-11 was last modified: by Vendredis culturels Châteaumeillant Châteaumeillant 11 mars 2022 Châteaumeillant cher

Châteaumeillant Cher