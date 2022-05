Vendredis concert – Vincent Do

Vendredis concert – Vincent Do, 5 août 2022

L'artiste aime jouer avec les mots, leurs sons, leurs sens, avec les expressions, comme on le fait avec une pâte à modeler qu'on peut transformer, tordre… Son univers musical se teinte de différentes couleurs, invite au voyage, notamment vers l'Irlande le temps d'un courant d'Eire. Ses chansons nous racontent également ses influencent artistiques : il s'invente un lieu, le bar des voyageurs, dans lequel on pourrait croiser Michel Audiard et Charles Baudelaire pour partager un vers ou deux… nIl reprend la chanson d'un de ses pères spirituels, Louis Chedid, je chante dans les transistors, titre dont il a usé les sillons du 33 tours quand il était enfant. De quoi nous séduire par une touche de nostalgie.

