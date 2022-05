Vendredis concert – Mariluce, 22 juillet 2022, .

Vendredis concert – Mariluce

2022-07-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-22

Mariluce naît de la fusion de deux artistes, Marie et Lucie, dont la complicité est telle qu’elles finissent par ne faire qu’une. Un prénom pour deux femmes, deux voix pour un message. nC’est bien là leur force : deux voix complémentaires et deux personnalités fortes, au service d’un univers alternant extravagance et douceur, humour et poésie, réalité et idéaux… nMéfiez-vous, cette harmonie est contagieuse. Elle émane de leur bonne humeur, de leur dynamisme scénique, et vous transporte avec agilité d’une émotion à l’autre. Mariluce sait y faire pour embarquer nson public. nDans un style chanson française pop folk, Mariluce chante des histoires de vies ordinaires, et célèbre la liberté sous toutes ses coutures. Un véritable tourbillon d’énergie. Bref, Mariluce, c’est la simplicité, et une douce audace qui vient, sans se prendre au sérieux, mettre les pieds dans le plat et réchauffer les coeurs.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par