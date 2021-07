Vendredis concert – Le trottoir d’en face (éclectique / festif) Flers, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Flers.

Vendredis concert – Le trottoir d’en face (éclectique / festif) 2021-07-09 21:00:00 – 2021-07-09

Flers Orne

Le Trottoir d’en face est composé de huit musiciens, originaires d’Orthez, qui, partout où ils se produisent, créent l’événement musical. Un groupe, certes, mais surtout une bande de potes qui se retrouvent sur le son du rock, du reggae, de la rumba, enfin de tout ce qui déménage. Ce mélange est explosif : une recette pimentée de cuivres et de poésie, assaisonnée de textes à la plume joyeuse et mélancolique. Le Trottoir d’en Face nous fait du bien : il nous rend joyeux, nous fait faire la fête et nous invite à propager sans modération ce virus.

