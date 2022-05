Vendredis concert – EPSYLON, 12 août 2022, .

Vendredis concert – EPSYLON

2022-08-12 – 2022-08-12

En 2020 et 2021, malgré une période sans précédent, le groupe s’est remis au travail avec de nouveaux titres et se prépare, toujours plus haut, plus exigeant et plus ambitieux pour de nouvelles aventures musicales. Les musiciens peaufinent leur nouvel et 6 ème album qui verra le jour en 2022. nFidèle à leur identité rock et celtique, le groupe s’est laissé tenter par une touche plus contemporaine avec une place plus importante pour le clavier et les sons électroniques. C’est donc un EPSYLON plus pop mais toujours fidèle à son image qui vous attend.

