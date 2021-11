Vendredis Après-ski Brumath, 3 décembre 2021, Brumath.

Vendredis Après-ski Brumath

2021-12-03 – 2021-12-03

Brumath 67170

Les vendredis après-ski sont des moments de retrouvailles, de partage et de rencontres sous le signe de la montagne et des sports d’hivers. A Brumath ces vendredis se déclinent en plusieurs soirées avec DJ, animations et dégustations. Au programme :

– Vendredi 3 décembre : Apéro raclette

– Vendredi 10 décembre : Animation huîtres & vin

– Vendredi 17 décembre : Soirée soupe à l’oignon

+33 6 62 59 84 46

