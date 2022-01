Vendredi Zic Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Vendredi Zic Les Houches, 4 mars 2022, Les Houches. Vendredi Zic Place du Prarion Front de neige du Prarion Les Houches

2022-03-04 08:45:00 08:45:00 – 2022-03-04 Place du Prarion Front de neige du Prarion

Les Houches Haute-Savoie Les Houches C’est le début de la journée de ski, le « Poil O Brass Band » sera présent sur le front de neige afin de vous ensoleiller avant une journée d’effort. info@leshouches.com +33 4 50 55 50 62 Place du Prarion Front de neige du Prarion Les Houches

dernière mise à jour : 2021-11-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Place du Prarion Front de neige du Prarion Ville Les Houches lieuville Place du Prarion Front de neige du Prarion Les Houches Departement Haute-Savoie

Les Houches Les Houches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-houches/

Vendredi Zic Les Houches 2022-03-04 was last modified: by Vendredi Zic Les Houches Les Houches 4 mars 2022 Haute-Savoie Les Houches

Les Houches Haute-Savoie