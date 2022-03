Vendredi Sur Mer + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Vendredi Sur Mer + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 20 mai 2022, Nantes. 2022-05-20

Horaire : 20:30

Gratuit : non Carte Stereolux 13.00€Prévente 17.60€ La jeune suissesse pose une voix lascive sur fond de disco-synth-pop éthérée aux influences 80’s. Du talk-over poétique, ni chanson, ni rap, ni vraiment électro, où elle flotte subtilement, portée par une mélancolie assumée. Ce deuxième album pourrait être celui de la métamorphose. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/vendredi-sur-mer-1ere-partie-0

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Vendredi Sur Mer + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-05-20 was last modified: by Vendredi Sur Mer + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 20 mai 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique