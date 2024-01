Vendredi [P]arty #28 Château Éphémère Château Éphémère fabrique sonore et numérique Carrières-sous-Poissy, vendredi 16 février 2024.

Vendredi [P]arty #28 Château Éphémère Chaque mois, venez découvrir les talents des artistes en résidence au Château ! Les vendredi Party c’est la soirée pour titiller votre curiosité & profiter du cadre atypique et intimiste. Vendredi 16 février, 19h00 Château Éphémère fabrique sonore et numérique Entrée gratuite sur inscription

Début : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

⭐️ CITRON SUCRE

▸ Electro-pop fluo

▸ Concert

Aussi douce qu’acidulée, Citron Sucré vous emportera dans son univers psychédélique le temps d’un concert. D’origine Franco-ukrainienne, elle retranscrit ses origines dans sa musique.

Citron Sucré a été lauréate de notre appel à projets en 2022. Sa résidence au Château lui a permis de développer un nouveau set live, en travaillant sur l’intégration des nouvelles machines (synthés & percussions) présentes dans ces derniers titres issus de son troisième EP « Bouche libre » qui sortira en avril prochain.

Sa musique mêle kicks technos, basses caverneuses et synthés dissonants avec une énergie punk inconsciente. Son univers musical envoutant sera accompagné de visuels electroclash à la fois enragée et fragile.

III En savoir + www.chateauephemere.org/residents/citron-sucre/

www.instagram.com/citronsucresound/

⭐️ ULYSSE NAVARRO

▸ Quatrième état de l’eau

▸ Installation sensorielle immersive

Ulysse Navarro, en ce moment en résidence au Château, présentera son projet Quatrième état de l’eau.

L’artiste est diplômé d’un master de photographie de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Pendant son parcours, il a développé une recherche artistique dans laquelle il fait un parallèle entre la photographie et l’imagerie de synthèse 3D.

« Quatrième état de l’eau » est une œuvre multisensorielle qui célèbre la beauté et la complexité́ de l’eau sous toutes ses formes.

L’objectif est de créer une œuvre d’art immersive et interactive qui invite les spectateurs à s’engager avec l’eau d’une manière nouvelle et profonde. L’utilisation de technologies 3D, de lumière, de photographie, de son et de vidéo créé un environnement global qui stimule les sens et l’imagination.

III En savoir + www.chateauephemere.org/residents/ulysse-navarro/

www.instagram.com/ulysse_navarro/

⭐️ BENJAMIN LE BARON

▸ Ghost in memories

▸ Installation & performance sonore

Actuellement en résidence au Château, Benjamin Le Baron nous dévoilera son œuvre étonnante au cours de la soirée.

Entre installation et performance, à la croisée des disciplines scientifiques et artistiques, Ghosts in Memories est une œuvre hybride.

À partir de travaux et d’expérimentations basées sur les liens entre musique, botanique et zoologie, cette performance proposera aux spectateur·rice·s une façon inédite de découvrir une composition sonore ancrée dans l’histoire directe du lieu dans lequel elle se déroule.

Plusieurs mécanismes, enfermés dans des boîtes hermétiques et transparentes sont répartis à chaque coin de la pièce. De ces boîtes, s’échappent des sons, générés par les mécanismes.

Chaque boîte aura pour but de reproduire, de manière plus ou moins abstraite, le son ou le comportement d’un « habitant » (lointain ou récent, humain ou non) du lieu d’exposition.

III En savoir + www.chateauephemere.org/residents/benjamin-le-baron

www.instagram.com/benjamin.lebaron/

⭐️ FERDINAND CAMPOS

▸ Conductor

▸ performance audiovisuelle

Ferdinand Campos est l’un de nos artistes résidents actuels au Château. L’artiste révélera le fruit de son travail lors de cette performance audiovisuelle.

Artiste, mathématicien et poète, son œuvre porte sur l’expérimentation littéraire, la conception d’algorithmes et la création visuelle.

Avec sa performance Conductor, Ferdinand Campos cherche à créer une œuvre poétique et musicale où l’écriture en direct d’un poème se transforme en une partition d’improvisation musicale grâce à un langage visuel de transcription et à l’interaction entre le poète et les musiciens improvisateurs.

Le résultat est une expérience artistique unique qui fusionne la poésie et la musique d’une manière nouvelle et dynamique.

III En savoir + www.chateauephemere.org/residents/ferdinand-campos/

https://www.instagram.com/_ferdinandcampos/

