Vendredi Noir de la librairie L’Escapade avec Gilles Vincent Libraire l’Escapade Oloron-Sainte-Marie, vendredi 15 mars 2024.

Vendredi Noir de la librairie L’Escapade avec Gilles Vincent Libraire l’Escapade Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Journée de dédicaces dès 10h et rencontre avec l’auteur à 18h30 pour la sortie de son nouveau polar « Amadeus », au Diable Vaudert, et de la réedition de « Djebel » dans la collection « Du noir au sud » chez Cairn.

Outre ses ouvrages passés, il est probable que Gilles vienne avec, en avant-première, un livre jeunesse qu’il a écrit à 4 mains avec Calouan aux éditions le Muscadier, qui devrait sortir le 21 mars, mais que nous aurons ce jour à Oloron.

Le soir, à 18h30, rencontre plus formelle autour de Amadeus, mais aussi de la réédition de « Djebel » et que Cairn vient de reprendre dans sa collection du Noir au sud. C’est dans « Djebel » qu’est apparu pour la première fois la commissaire Aïcha Sadia. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-15 12:00:00

Libraire l’Escapade 6 Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine librairie.escapade@gmail.com

L’événement Vendredi Noir de la librairie L’Escapade avec Gilles Vincent Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn