Vendredi ludique du relais petite enfance

Un temps ludique pour les 0-3 ans accompagnés d'un parent, grand-parent, assistant maternel, proposé par le Relais Petite Enfance du secteur et la ludothèque de la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine. 

Gratuit 
Réservation obligatoire auprès de Marie-Laure TALBOT-FRADIN, responsable du Relais Petite Enfance du secteur. Tel : au 06.87.29.44.58

Date: 10 mars 2023, 10:00:00 – 11:30:00
Lieu: Salle des fêtes, 13 Rue de la Mairie, La Ferrière-en-Parthenay, Deux-Sèvres

