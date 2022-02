Vendredi Jazz Saint-Christoly-de-Blaye, 4 mars 2022, Saint-Christoly-de-Blaye.

Vendredi Jazz Saint-Christoly-de-Blaye

2022-03-04 20:30:00 – 2022-03-04

Saint-Christoly-de-Blaye Gironde Saint-Christoly-de-Blaye

EUR 10 Benjamin BOBENRIETH revient au Vox en quintet pour la sortie de l’album Nahia’s Soul.

Le mot Nahia a différentes significations complémentaires en basque, en grec ancien et en arabe. Désir et envie en basque, flot, et sensation de continuum, de fluidité en grec et, enfin, de conscience en arabe. Le nom de l’album Nahia’s Soul évoque donc comme une personnification du mot Nahia à travers ces trois sens complémentaires dans trois langues différentes. Au travers de ce nouveau projet et de ce nouvel album, Benjamin BOBENRIETH a souhaité ouvrir un nouvel univers, sensible et envoutant. Cette nouvelle en formule quintet apporte cohérence et densité à une musique où l’écriture est une vrais source d’inspiration et de liberté jubilatoire.

Benjamin BOBENRIETH revient au Vox en quintet pour la sortie de l’album Nahia’s Soul.

Le mot Nahia a différentes significations complémentaires en basque, en grec ancien et en arabe. Désir et envie en basque, flot, et sensation de continuum, de fluidité en grec et, enfin, de conscience en arabe. Le nom de l’album Nahia’s Soul évoque donc comme une personnification du mot Nahia à travers ces trois sens complémentaires dans trois langues différentes. Au travers de ce nouveau projet et de ce nouvel album, Benjamin BOBENRIETH a souhaité ouvrir un nouvel univers, sensible et envoutant. Cette nouvelle en formule quintet apporte cohérence et densité à une musique où l’écriture est une vrais source d’inspiration et de liberté jubilatoire.

+33 5 57 42 50 40

Benjamin BOBENRIETH revient au Vox en quintet pour la sortie de l’album Nahia’s Soul.

Le mot Nahia a différentes significations complémentaires en basque, en grec ancien et en arabe. Désir et envie en basque, flot, et sensation de continuum, de fluidité en grec et, enfin, de conscience en arabe. Le nom de l’album Nahia’s Soul évoque donc comme une personnification du mot Nahia à travers ces trois sens complémentaires dans trois langues différentes. Au travers de ce nouveau projet et de ce nouvel album, Benjamin BOBENRIETH a souhaité ouvrir un nouvel univers, sensible et envoutant. Cette nouvelle en formule quintet apporte cohérence et densité à une musique où l’écriture est une vrais source d’inspiration et de liberté jubilatoire.

Benjamin Bobenrieth

Saint-Christoly-de-Blaye

dernière mise à jour : 2022-02-11 par