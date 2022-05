Vendredi Hermilorgeois Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: 22150

Saint-Brieuc

Vendredi Hermilorgeois Saint-Brieuc, 29 juillet 2022, Saint-Brieuc. Vendredi Hermilorgeois Saint-Brieuc

2022-07-29 – 2022-07-29

Saint-Brieuc 22150 Fest-Noz

Les Menettous, les Chantous de Loudia et Sterne vont se succéder sur scène pour cette soirée 100% bretonne. Alors danseurs confirmés ou débutants, entrez dans la ronde et venez (re)découvrir le fest-noz !

Restauration : Galettes-saucisses par les associations de L’Hermitage Lorge

Buvette Fest-Noz

Buvette Saint-Brieuc

