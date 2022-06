Vendredi Hermilorgeois

Vendredi Hermilorgeois, 26 août 2022, . Vendredi Hermilorgeois

2022-08-26 – 2022-08-26 Soirée Disco

Pour marquer la fin de l’été, de la musique, de la bonne humeur et … un feu d’artifice ! Anim’22 vous propose une soirée Années 80 tout en couleurs. Et pour clôturer la saison, un feu d’artifice sera tiré à 23h au Paly.

Restauration : Moules-frites par les associations de L’Hermitage Lorge

Buvette Soirée Disco

Pour marquer la fin de l’été, de la musique, de la bonne humeur et … un feu d’artifice ! Anim’22 vous propose une soirée Années 80 tout en couleurs. Et pour clôturer la saison, un feu d’artifice sera tiré à 23h au Paly.

Restauration : Moules-frites par les associations de L’Hermitage Lorge

Buvette dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville