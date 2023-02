VENDREDI GRAS, 24 février 2023, Montblanc .

VENDREDI GRAS

Montblanc Herault

2023-02-24 19:00:00 – 2023-02-24

Montblanc

Herault

Partez à la découverte des porches du village avec Le Petit Poulain et Lo Garrigot accompagnés de la fanfare du Testut.

Vivez les traditions carnavalesques avec torches et flambeaux, farandoles et buffatière.

+33 4 67 98 50 03

montblanc

Montblanc

