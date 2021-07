Saint-Dizier Centre Socioculturel de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier vendredi et samedi au centre Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

vendredi 9 juillet à 21h : concert « musique du monde » par un groupe traditionnel sénégalais, en plein air sur le parvis du centre samedi 10 juillet de 14h à 17h30 : activités jeux pour toute la famille sur le parvis du centre (dans le respect des règles sanitaires)

entrée libre et gratuite

Centre Socioculturel de Saint-Dizier 9 rue Marcel Thil 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T21:00:00 2021-07-09T22:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T17:30:00

