Vendredi en musique " Orenda quatuor"
Chapelle Notre-dame de Briailles 171, route de Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule

2022-07-29 20:00:00

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier EUR ORENDA Quatuor propose un voyage haut en couleurs et émotions à travers des polyphonies uniques de la Bulgarie, dans des costumes traditionnels.

Organisé en partenariat avec l’association La Chapelle de Briailles. Chapelle Notre-dame de Briailles 171, route de Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule

