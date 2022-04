Vendredi en musique ” Harlem Boheme” Escurolles Escurolles Catégories d’évènement: Allier

Escurolles

Vendredi en musique ” Harlem Boheme” Escurolles, 8 juillet 2022, Escurolles. Vendredi en musique ” Harlem Boheme” Escurolles

2022-07-08 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-08

Escurolles Allier Escurolles EUR Harlem Bohème : jazz manouche, swing américain.

Organisé en partenariat avec l’Association pour la Revalorisation du Patrimoine Escurollois. Escurolles

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Escurolles Autres Lieu Escurolles Adresse Ville Escurolles lieuville Escurolles Departement Allier

Escurolles Escurolles Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escurolles/

Vendredi en musique ” Harlem Boheme” Escurolles 2022-07-08 was last modified: by Vendredi en musique ” Harlem Boheme” Escurolles Escurolles 8 juillet 2022 Allier Escurolles

Escurolles Allier