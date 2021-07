VENDREDI ELECTRIQUE #1 Fécamp, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Fécamp.

Fécamp Seine-Maritime

Le Loc’ – Art En Sort présente :

⚡VENDREDI ÉLECTRIQUE #1⚡️⚡️

Dead Myth + DYE CRAP

Vendredi 2 juillet

20H30

Parking Jules Ferry à Fécamp (devant Le loc)

4 euros

Réservation sur Internet

L’association Art En Sort vous propose de découvrir la scène musiques actuelles Normande.

Les vendredis de juillet une soirée concert réunissant 2 groupes vous sera proposée.

Rendez-vous à 20H30 sur le Parking Jules Ferry en passant par les marches Rue Eugène Marchand (devant le Labo)

⚡️ DEAD MYTH :

Lauréat de la première édition du dispositif d’accompagnement Starter par Art en Sort (76), le groupe Dead Myth voit le jour début 2018 lorsqu’ils sortent leurs deux premiers titres “Boundary” & “Love Awaits”.

Installé entre Le Havre et Paris, Le trio originaire de Normandie travaille d’abord des sons la frontière du Post Punk et du Garage Psyché , et plus récemment aux tendances pop. Ils ont partagé l’affiche avec L.A Witch, puis ont joué avec le groupe Slift .

Dead Myth dispose désormais du soutien de la SMAC Havraise Le Tetris etsort sur le Label Parisien Le Cepe Records son premier EP “#1” le 22.05.20 auformat K7 et digital.

⚡️ DYE CRAP :

Quand MTV est arrivé, préparant la musique à l’entrée dans le 21ème siècle, elle est venu aussi avec son lot d’émissions loufoques, voire parfois borderline. De nombreuse associations de parents et sociologues se sont insurgés devant des programmes comme Jackass ou Dirty Sanchez qui levaient toujours plus loin les limites du correct, créant ainsi la peur que les enfants deviennent zinzins. Vous savez quoi? Ils avaient raison. Fier de leurs racines nineties et d’un internet naissant, les 3 boys du groupe se connaissent depuis la primaire (véridique). Après avoir passé leurs adolescences a faire des avatars d’eux même façon South Park et poncé chaque mode de Tony Hawk pro Skater 2, ils ont réalisé que la bande son du jeu les avaient marqués au fer rouge. C’était désormais à leurs tours de prendre les instruments. Suite au split de leur ancien projet The Baked Beans, ils créeront en 2020 DYE CRAP, se faisant rejoindre par un certain Serj pour l’occasion, ce dernier tenant à son anonymat, et ne faisant de la musique que pour nourrir sa famille (moins véridique). DYE CRAP chatouille la nostalgie d’un son punk et garage solaire, et putain ça fait du bien. Je sais que c’est une biographie mais à l’heure où j’écris celle-ci nous sommes en pandémie mondiale, l’effet de serre se ressert, Poutine est toujours président, alors je vous cache pas que de me passer DYE CRAP me fait l’effet d’un remède incroyable. Les chorus de guitare donnent envie de faire une « Into the wild » express, les mélodies pop entêtantes se voient greffer de moment que l’on pourrait qualifier en langage non-soutenu, de bourrin. C’est dingue, le garage punk de l’Australie et celui de Californie se sont donner rendez-vous dans la pluvieuse Normandie.

https://www.helloasso.com/associations/art-en-sort/evenements/vendredi-electrique-1-dead-myth-dye-crap?fbclid=IwAR0-kE7CtCjrsRPmIWPChMlyzdap3Y9VMYECrhsnSeOUTUdm7FLjFJzWRCo

