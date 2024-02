Vendredi du rire Nilson « Bonheur » Cloyes-les-Trois-Rivières, vendredi 5 avril 2024.

Vendredi du rire Nilson « Bonheur » Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Bonheur état de plénitude et de sérénité où le stress (conjoint), l’inquiétude (famille) et le trouble (enfants) sont absents .

Le bonheur, c’est vivre le grand amour et avoir un CDI, pour acheter une maison où voir grandir ses enfants. C’est passer du temps en famille et entre amis et enfin, profiter de sa retraite. Mais attention aux effets secondaires disputes de couple, collègues de travail fainéants, patron tyrannique, crédit sur 30 ans, perte de libido et de nuits de sommeil à cause des enfants… Nilson décortique le quotidien et parle de sujets dans lesquels chacun se reconnaît. Dans un mélange d’humour et de développement personnel il est un remarquable spécialiste des êtres humains ! Un pur moment… de bonheur !16 EUR.

Début : 2024-04-05 21:00:00

fin : 2024-04-05

Espace Culturel du Prieuré d’Yron

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

