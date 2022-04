VENDREDI D’ORGUE Olargues, 8 juillet 2022, Olargues.

VENDREDI D’ORGUE Olargues

2022-07-08 – 2022-07-08

Olargues Hérault

Au cœur du Festival ” Les Musicales du Jaur”, l’AMVJO présente une programmation à l’orgue , le “Vendredi d’Orgue”

Lors de ces concerts les plus belles œuvres du répertoire français et international seront joués sur l’Orgue historique classé de l’église Saint Laurent

Quel plaisir d’accueillir ces musiciens d’exception venus pour nous régaler d’œuvres magistrales .

Concerts en Libre participation

Au programme de cette saison

-Bernd SCHERERS (Berlin, Allemagne)

Pachelbel – Muffat – Soler – Müthel

La chance et le plaisir d’accueillir à nouveau cet organiste allemand qui, habitué aux grandes orgues, se fait un plaisir de retrouver, après le relevage de 2016, le petit bijou qu’est l’orgue historique de l’église d’Olargues.

-Jean DEKYNDT

Balbastre – Daquin – Kuhnau – Reincken – Franck – Langlais

Fidèle de notre orgue, l’ancien directeur des Conservatoires de St-Étienne, Tours, Montpellier et Toulouse nous présentera un panorama de la musique pour orgue à travers quatre siècles et commémorera en même temps quelques anniversaires de compositeurs connus et moins connus.

– CONCERT D’ORGUE Michaël PARISOT

Sweelinck – Frescobaldi – Kerll – Buxtehude…

Déplacement exceptionnel sur le mardi

Venez écouter le premier concert chez nous de ce musicien qui, par ailleurs, sillonne depuis des années les routes d’Europe en tant que claveciniste, organiste ou encore avec son ensemble de musique ancienne « Vesontio », dont il est également le directeur artistique.

– CONCERT EXTRAORDINAIRE

Peter WEINMANN, orgue – Isabelle RIBET, soprano

Bach – Händel – Mozart – Dvořák…

(dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2022)Avec sa voix chaleureuse, la soprano mettra en lumière une partie du vaste patrimoine musical européen en compagnie d’un organiste bien connu et apprécié du public de nos concerts.

