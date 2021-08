VENDREDI DES P’TITS LOUPS PORNICHET : KAZI CLASSIK/CIE ERNESTO BARYTONI Pornichet, 20 août 2021, Pornichet.

VENDREDI DES P’TITS LOUPS PORNICHET : KAZI CLASSIK/CIE ERNESTO BARYTONI 2021-08-20 17:15:00 – 2021-08-20 avenue Péroche Bois Joli

Pornichet Loire-Atlantique Pornichet

Un récital presque normal

Trois musiciens virtuoses revisitent de grands airs du répertoire classique.

Un récital hors du commun, burlesque et loufoque dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autre grands compositeurs se retrouvent bousculés.

Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration, du sérieux…

Et là, on comprend très vite que ce n’est pas gagné !

17h15

gratuit, inscription obligatoire via ce lien

Pendant toute la durée du spectacle, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents

info@pornichet.fr +33 2 40 61 33 33

