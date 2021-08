Pornichet Pornichet Loire-Atlantique, Pornichet VENDREDI DES P’TITS LOUPS PORNICHET : DOMPTEUR DE SONIMAUX/CIE CHEESE CAKE Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

VENDREDI DES P’TITS LOUPS PORNICHET : DOMPTEUR DE SONIMAUX/CIE CHEESE CAKE Pornichet, 27 août 2021, Pornichet. VENDREDI DES P’TITS LOUPS PORNICHET : DOMPTEUR DE SONIMAUX/CIE CHEESE CAKE 2021-08-27 17:15:00 – 2021-08-27 avenue Péroche Bois Joli

Un numéro de dressage à voir avec… les oreilles ! 17h15 / Bois Joli gratuit, inscription obligatoire via ce lien Pendant toute la durée du spectacle, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents info@pornichet.fr +33 2 40 61 33 33 Dès 5 ans Le Dompteur de Sonimaux, est un clown qui vit dans un monde de sons et d’imaginaire.

Sur sa piste d’un cirque de fortune, il nous présente sa bruyante ménagerie, les Sonimaux: Le Chwal, le Wraou, Le Miaou et autres espiègles créatures prêtes à d’incroyables acrobaties sonores.

Un numéro de dressage à voir avec… les oreilles !
17h15 / Bois Joli
gratuit, inscription obligatoire via ce lien
Pendant toute la durée du spectacle, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents

