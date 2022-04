VENDREDI DES P’TITS LOUPS Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: 44380

Pornichet

VENDREDI DES P’TITS LOUPS Pornichet, 15 juillet 2022, Pornichet. VENDREDI DES P’TITS LOUPS Pornichet

2022-07-15 – 2022-07-15

Pornichet 44380 Du 8 juillet au 26 août, à Pornichet, les enfants ont leur rendez-vous rien qu’à eux : Les Vendredis des P’tits Loups ! Chaque vendredi, spectacle ou animation et ces rendez-vous sont 100% gratuits. Retrouvez prochainement sur ce site, la programmation complète des Vendredis des P’tits Loups 2022 ! spectacles et animations gratuits pour les enfants Du 8 juillet au 26 août, à Pornichet, les enfants ont leur rendez-vous rien qu’à eux : Les Vendredis des P’tits Loups ! Chaque vendredi, spectacle ou animation et ces rendez-vous sont 100% gratuits. Retrouvez prochainement sur ce site, la programmation complète des Vendredis des P’tits Loups 2022 ! Pornichet

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: 44380, Pornichet Autres Lieu Pornichet Adresse Ville Pornichet lieuville Pornichet Departement 44380

Pornichet Pornichet 44380 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/

VENDREDI DES P’TITS LOUPS Pornichet 2022-07-15 was last modified: by VENDREDI DES P’TITS LOUPS Pornichet Pornichet 15 juillet 2022 44380 Pornichet

Pornichet 44380