VENDREDI DES P’TITS LOUPS : OLIFAN – « TI CANAILLE « , 5 août 2022, .

VENDREDI DES P’TITS LOUPS : OLIFAN – « TI CANAILLE »



2022-08-05 17:30:00 – 2022-08-05

OLIFAN qui trace son chemin dans le paysage musical jeune public français depuis plus de 15 ans, nous embarque dans une nouvelle traversée musicale à la rencontre de toutes les musiques du monde.

Guidés par les étoiles où tous les rêves se chantent, les pirates du groove voyagent au gré des courants et des styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la découverte de trésors d’instruments ! Rap, rythmes latino-américains, rock, fanfare, comptines et chansons douces : un voyage musical qui ravit petits et grands !



17h30 au Bois-Joli, à partir de 3 ans (durée 60 mn) – Gratuit

Concert jeune public

dernière mise à jour : 2022-06-27 par