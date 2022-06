VENDREDI DES P’TITS LOUPS : MERLOT – « RADIO CITIUS ALTIUS FORTIUS » Pornichet, 22 juillet 2022, Pornichet.

VENDREDI DES P’TITS LOUPS : MERLOT – « RADIO CITIUS ALTIUS FORTIUS »

Bois Joli avenue Péroche Pornichet Loire-Atlantique avenue Péroche Bois Joli

2022-07-22 – 2022-07-22

avenue Péroche Bois Joli

Pornichet

Loire-Atlantique

Pornichet

« Citius Altius Fortius » ou « plus vite plus haut plus fort » est un spectacle empruntant la forme d’une émission de radio ou de télé sportive. A travers une succession de portraits d’athlètes emblématiques, on revisite les grandes disciplines sportives de manière décalée, informative et drôle. Quatre artistes se passent le relais entre chansons, sketchs et cascades.

Les chansons mettent en musique et paroles les portraits de sportifs réels ou imaginaires symbolisant les grandes familles d’athlètes (Usain Bolt, une haltérophile, Abebe Bikila, un skieur de vol à ski…).



17h30 au Bois-Joli,

à partir de 4 ans (durée 50 mn)

Gratuit

Spectacle musical, sportif et acrobatique

info@pornichet.fr +33 2 40 61 33 33

avenue Péroche Bois Joli Pornichet

