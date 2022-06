VENDREDI DES P’TITS LOUPS : CIE LES BALBUTIÉS – « LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS », 12 août 2022, .

VENDREDI DES P’TITS LOUPS : CIE LES BALBUTIÉS – « LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS »



2022-08-12 – 2022-08-12

Trois cuisiniers accueillent de petits gourmands et de grands gourmets (le public) dans leur restaurant pas comme les autres. C’est un restaurant où il n’y a rien à manger : ici on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire : un zeste de dinosaure, une pincée de sorcière ou des dés d’arc-en-ciel, tout est possible.

C’est un restaurant à histoires. A vous de dire les ingrédients que vous voulez déguster. Nos cuisiniers espiègles prennent les commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment. Bonne dégustation !

17h30 au Bois-Joli, à partir de 4 ans (durée 50 mn) – Gratuit

Spectacle participatif théâtral improvisé

