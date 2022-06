VENDREDI DES P’TITS LOUPS : CIE L’EMERGENTE – « LOLO COUSINS » Pornichet, 15 juillet 2022, Pornichet.

VENDREDI DES P’TITS LOUPS : CIE L’EMERGENTE – « LOLO COUSINS »

Bois Joli avenue Péroche Pornichet Loire-Atlantique avenue Péroche Bois Joli

2022-07-15 – 2022-07-15

avenue Péroche Bois Joli

Pornichet

Loire-Atlantique

Le solo désopilant d’un jongleur pas banal.

On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater… ! » Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ?

Dans son inimitable style «old school» Lolo Cousins jongle avec presque tout. Y compris les circonstances et les situations ! Et toujours avec la même philosophie « dépêchons-nous d’en rire avant d’avoir à en pleurer ! »



17h30 au Bois-Joli, à partir de 5 ans (durée 55 mn)

solo de clown et de jonglage

Le solo désopilant d’un jongleur pas banal.

On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater… ! » Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ?

Dans son inimitable style «old school» Lolo Cousins jongle avec presque tout. Y compris les circonstances et les situations ! Et toujours avec la même philosophie « dépêchons-nous d’en rire avant d’avoir à en pleurer ! »



17h30 au Bois-Joli, à partir de 5 ans (durée 55 mn)

avenue Péroche Bois Joli Pornichet

dernière mise à jour : 2022-06-20 par