VENDREDI DES P’TITS LOUPS : CIE K-BESTAN – « LE GRENIER À PÉPÉ »

VENDREDI DES P’TITS LOUPS : CIE K-BESTAN – « LE GRENIER À PÉPÉ », 19 août 2022, . VENDREDI DES P’TITS LOUPS : CIE K-BESTAN – « LE GRENIER À PÉPÉ »



2022-08-19 17:30:00 – 2022-08-19 Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes ses valises et autant de souvenirs !

Sûr que son petit-fils, en décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait pas à faire une telle rencontre : au fond d’une malle, il découvre une marionnette plutôt particulière…

Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, il retrouve les gestes de son « pépé » et petit à petit… il redonne vie à sa marionnette.



17h30 au Bois-Joli, à partir de 4 ans (durée 50 mn) Cirque acrobatique et musical Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes ses valises et autant de souvenirs !

Sûr que son petit-fils, en décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait pas à faire une telle rencontre : au fond d’une malle, il découvre une marionnette plutôt particulière…

Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, il retrouve les gestes de son « pépé » et petit à petit… il redonne vie à sa marionnette.



17h30 au Bois-Joli, à partir de 4 ans (durée 50 mn) dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville