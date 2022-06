VENDREDI DES P’TITS LOUPS : CIE BARAQUE À PLUME – « H&G », 29 juillet 2022, .

2022-07-29 – 2022-07-29

Inspiré du célèbre conte des frères Grimm, H&G met au goût du jour les aventures d’Hansel et Gretel, leur épouvantable belle-mère et leur père désœuvré. Ces quatre personnages, interprétés par deux comédiens, évoluent dans une mise en scène bling bling, burlesque et déjantée. C’est presqu’un concert de musiques actuelles, ce n’est pas vraiment un spectacle de conte, quant à ranger ça dans la case théâtre ce serait exagéré ! Y a du clown mais pas que, on est pas loin de la comédie musicale quand même, c’est drôle, ça fait peur juste ce qu’il faut et on y trouve de l’émotion.



17h30 au Bois-Joli, à partir de 6 ans (durée 70 mn) – Gratuit

spectacle musical

