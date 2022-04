Vendredi découverte : Benoît Bourgeois Hirson, 10 juin 2022, Hirson.

Vendredi découverte : Benoît Bourgeois Hirson

2022-06-10 – 2022-06-10

Hirson Aisne

Benoît Bourgeois se mue en collectionneur d’âmes.

En endossant le costume de Chimère, chanteur folk rock des Hauts-de-France, Benoît Bourgeois déplace les codes de la chanson française. Conteur singulier par sa capacité à révéler les émotions populaires, il embarque son auditoire dans un huis clos tendre et intime. Réalistes, oniriques ou fantasmés, les mots, portés par la voix douce et fragile de l’artiste, guident le public dans un univers poétique teinté de mélancolie. A partir d’une guitare-voix aux mélodies et aux rythmiques épurées, le spectacle mis en scène par Loïc Marles illustre, parfaitement, « Le Collectionneur d’âmes, le projet de livre-cd justement attendu pour juin 2022.

culture@hirson.net +33 3 23 58 81 33

Service culturel d’Hirson

Hirson

