Théatre la Paillette, le vendredi 22 octobre à 19:00

_Théâtre et danse_ Sur son île, Vendredi s’adonne aux plaisirs simples d’une vie rythmée par les éléments naturels. Se nourrir, s’abriter, jouer avec des bouts de cordes et des branches de bois… avec son bon sourire et son émerveillement permanent, elle coule des jours heureux. Mais cette quiétude solitaire se voit bousculée par l’arrivée de Robinsonne. Costume militaire et rouge à lèvre pimpant, la conquistadore entend bien lui inculquer les bonnes manières ! Dans cette création, second volet du diptyque entamé avec Robinsonne ou le mirage de vendredi, Christine Le Berre invite la danseuse Léa Rault à la rejoindre pour explorer un théâtre physique et plastique, aussi expressif qu’ingénieux. Ici pas de paroles. Mais des corps dansants, tribaux et poétiques qui suffisent à conter ce classique revisité au féminin. Quand le duel devient duo, la magie opère et invite à célébrer son âme d’enfant. _Spectacle programmé en partenariat avec le festival Marmaille_

9 euros tarif plein / 7 euros tarif réduit

Sur une île déserte se rencontrent deux individus, deux femmes. L’une, aux allures d’animal, est Vendredi. L’autre, Robinsonne, figure du pouvoir et de la tyrannie.

Théatre la Paillette 6 rue louis guilloux 35000 rennes Rennes Ille-et-Vilaine



2021-10-22T19:00:00 2021-10-22T20:00:00