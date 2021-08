Sainte-genevieve-des-bois 26 le Pont de Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Vendredi de folie ! 26 le Pont de Bois Sainte-genevieve-des-bois Catégorie d’évènement: Sainte-Geneviève-des-Bois

Vendredi de folie ! L’association Partage vous propose de prolonger les vacances par une journée de retrouvailles avec l’ACE : activités pour toutes et tous, chasse au trésor, chansons, marshmallows grillés, jeu du drapeau, ateliers manuels, club de lecture, pâtisserie, causerie, retrouvailles. Pour faciliter l’organisation, pensez à apporter votre pique-nique pour le midi et de quoi alimenter le barbecue pour le soir. Vendredi de folie ! 26 le Pont de Bois 26 Rue du Pont de Pierre, Sainte-genevieve-des-bois Sainte-genevieve-des-bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T10:30:00 2021-08-28T21:00:00

