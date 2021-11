Vendredi culturel Châteaumeillant, 10 décembre 2021, Châteaumeillant.

Vendredi culturel Châteaumeillant

2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10

Châteaumeillant Cher

Vendredi culturel : Théâtre, la compagnie Aequoranda présente : « La Soupière ». La Soupière est le plus gros succès de Robert Lamoureux. Dans cette fable comico-policière les personnages sont intrigants, naïfs, amoureux, loyaux, menteurs, méchants … Ils évoluent dans un sac d’embrouilles de chassés-croisés et de quiproquos.

Violette, une riche propriétaire de vignobles attend la visite de son neveu Paul et de sa famille. Paul qui est dans la panade financière vient voir sa tante dans l’espoir de lui faire vendre ses terres à une société américaine, ce qui lui rapporterait une commission. Mais Violette ne veut rien entendre …Réservation 06.48.89.72.90.

+33 6 48 89 72 90

Châteaumeillant

