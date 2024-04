« Vendredi Ciné Projection « Conférence gesticulée Inculture (s) » Baz’ Art Café Bazouges-la-Pérouse, vendredi 5 avril 2024.

Venez assister à une projection sur le thème de la (les) culture(s).

Une autre histoire de la culture ou comment le politiquement correct et la pensée unique ont été choisis au détriment de l’éducation.

Une conférence gesticulée drôle et engagée par Franck Lepage.

Une conférence gesticulée, c’est une prise de parole publique sous la forme d’un spectacle politique militant. C’est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris.

Franck Lepage est un militant de l’éducation populaire, initiateur du concept des conférences gesticulées. Il a été jusqu’en 2000 directeur des programmes à la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture et chargé de recherche associé à l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Baz’ Art Café 17 rue de l’Eglise

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne tri.maouez@gmail.com

