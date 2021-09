Vendredi Chaudronnerie: Mylène Hals Trio La Chaudronnerie, 25 mars 2022, La Ciotat.

La Chaudronnerie, le vendredi 25 mars 2022 à 19:30

Vendredi, c’est Chaudronnerie est un rendez-vous convivial dans une configuration inédite de 19h30 à 20h30. Entre amis, collègues ou famille, profitez du spectacle autour d’une table réservée avec une consommation ou en gradin. Voilà trois personnalités bourrées de talent qui savent comment vous faire passer une belle soirée… D’abord une chanteuse qui écrit ses textes en français, joue du piano et compose des musiques sur des rythmes tantôt latinos, tantôt jazz, tantôt swing, et qui transforme la scène en théâtre : Mylène Halsberghe. Ensuite un contrebassiste au jeu à la fois énergique et sensible : Philippe Regimbeau. Et pour terminer, un batteur tout terrain doté d’un humour communicatif qui manie les baguettes avec finesse et créativité : Michel Martel. Au programme de ce moment inédit proposé par les trois compères : compositions originales, mais aussi reprises de Claude Nougaro, Boris Vian ou encore Georges Brassens… le tout saupoudré de très jolies notes d’humour. 2 types de placement vous sont proposés : Place de spectacle assise en gradin à 13€ par personne. Formule Cabaret à 18€ par personne comprenant une place assise avec table réservée et une consommation de votre choix sur la carte. À noter, la réservation de la formule Cabaret se fait uniquement auprès du guichet de La Chaudronnerie.

15€

♫♫♫

La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso, 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône



2022-03-25T19:30:00 2022-03-25T22:00:00